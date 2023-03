Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Radolfzeller Straße verletzt (29.03.2023)

Markelfingen (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Eine 81-Jährige fuhr mit einem Pedelec auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 6170/Radolfzeller Straße von Markelfingen in Richtung Radolfzell. Am Ortsende querte die Frau die K6170 um dem Radweg auf der anderen Straßenseite weiter zu folgen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls in Richtung Markelfingen fahrenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 33-Jährigen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, die Beschädigungen am Fahrrad waren ebenfalls erheblich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell