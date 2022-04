Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wintereinbruch beschäftigt die Polizei

Lauterecken (ots)

Viele umgestürzte Bäume, Straßensperrungen und zwei Verkehrsunfälle ist die Bilanz der Polizei Lauterecken bis Samstagmittag. Durch die starken Schneefälle wurden der Polizei seit Freitagabend folgende Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume, die der Schneelast nicht standhielten, gemeldet: K29 zwischen Glanbrücken und Horschbach L382 zwischen Hefersweiler und Niederkirchen K66 zwischen Desloch und Lauschied B270 zwischen Reckweilerhof und Wolfstein B420 zwischen Glanbrücken und Offenbach-Hundheim L385 zwischen Becherbach und Ginsweiler L383 zwischen Hohenöllen und Heinzenhausen K39 zwischen Lauterecken und Hohenöllen K53 in Höhe des Steinbruchs Grumbach Die Gefahrenstellen wurden durch die Straßenmeisterei und die örtlichen Feuerwehren beseitigt. Die Polizei musste teilweise die betroffenen Strecken kurzzeitig sperren. Die K 39 zwischen Lauterecken und Hohenöllen, sowie die K53 in Höhe des Steinbruchs Grumbach wird laut Auskunft der Straßenmeisterei voraussichtlich aufgrund mehrerer umgestürzter Bäume bis Montag gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Es ereigneten sich in der Nacht noch zwei Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. Auf der L385 zwischen Becherbach und Gangloff, sowie in der Habsburger Straße in Wolfstein blieb es bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. |pilek

