POL-HAM: Aufzug in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem möglichen Sexualdelikt am Samstag, 12. November, in der Parkanlage am Südring sucht die Polizei den Tatverdächtigen und Zeugen. Eine 47-jährige Frau aus Bönen wurde gegen 16.40 Uhr in der westlich der Sternstraße gelegenen Parkanlage in Höhe des Spielplatzes von einem unbekannten Mann angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs soll er sie unsittlich berührt haben. Anschließend soll sich ...

