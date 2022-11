Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Uslar (ots)

(eiv)In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 10.11.2022, 17.00 Uhr, und Freitag, dem 11.11.2022, 11.00 Uhr, kam es in Vahle, An der Wohrt, an mehreren landwirtschaftlichen Anhängern und einem Traktor zu Sachbeschädigungen. An den Fahrzeugen, die auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Nähe des alten Sportplatzes abgestellt waren, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich dabei auf schätzungsweise 5.800.-EUR. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Uslar unter der Telefonnummer 05571-926000 in Verbindung zu setzen.

