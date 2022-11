Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan; Donnerstag und Freitag, 10.11. und 11.11.2022 | Am Donnerstag zwischen 07:00 und 15:30 Uhr und am Freitag zwischen 07:30 und 20:00 Uhr parkt die Geschädigte ihren PKW auf einem Parkplatz der DRK Kindertagesstätte an der Straße Am Plan. In dieser Zeit kollidiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem PKW der Geschädigten. Dabei entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Der Unfallverursacher verlässt daraufhin den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eingeleitet. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Gandersheim unter der 05382-919200 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell