POL-NOM: Unfall unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Drei-Eichen-Weg, Freitag, 11.11.2022, 13.05 Uhr NORTHEIM (mho) Am Freitagmittag kam es in Hardegsen zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Postzustellung stellte eine 35-jährige Pkw-Führerin aus Nörten-Hardenberg das Zustellungsfahrzeug im Drei-Eichen-Weg in Hardegsen ab. Dabei wurde der Pkw durch die Zustellerin nicht richtig gesichert. Anschließend rollte der Pkw die Straße ...

mehr