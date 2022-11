POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten; Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan; Donnerstag und Freitag, 10.11. und 11.11.2022 | Am Donnerstag zwischen 07:00 und 15:30 Uhr und am Freitag zwischen 07:30 und 20:00 Uhr parkt die Geschädigte ihren PKW auf einem Parkplatz der DRK Kindertagesstätte an der Straße Am Plan. In dieser Zeit kollidiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem PKW der Geschädigten. Dabei entsteht Sachschaden ...

mehr