Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Aggressive Tatverdächtige leisten Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (06.05.2023) gegen 22:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen bei der Polizei, soeben von zwei Kunden beleidigt worden zu sein, die anschließend mit einem Auto weggefahren seien. Nach ersten Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 45 und 57 Jahren, an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Da die beiden sich gegenüber der Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen von Anfang an unkooperativ und zunehmend aggressiv zeigten, mussten noch weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung hinzugezogen werden. Nachdem gegen den 45-Jährigen zudem der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Raum stand und er die Streife deshalb zur Durchführung einer Blutentnahme begleiten sollte, eskalierte die Situation. Der 57-Jährige versuchte, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus dem Treppenhaus zu drängen und die Tür zu schließen, um sie am Betreten des Gebäudes zu hindern, weshalb zunächst er mit Handschließen gefesselt werden musste. Der 45-Jährige versuchte seinerseits, sich in die Wohnung zu flüchten, und leistete gegen seine Festnahme massiv körperlichen Widerstand. Er musste von den Einsatzkräften daher gewaltsam zu Boden gebracht werden, um ihm Handschließen anlegen zu können. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, der 45-Jährige muss sich zusätzlich wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. Bei dem Einsatz zogen sich drei der eingesetzten Polizeibeamten leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

