POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht im Bereich der Anschlussstelle Holzgerlingen-Nord

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (08.05.2023) gegen 13.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Holzgerlingen-Nord ereignete. Eine 34 Jahre alte Smart-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 464 von Böblingen kommend und wollte ihre Fahrt Richtung Holzgerlingen fortsetzen. Hierzu verließ sie B 464 im Bereich der Anschlussstelle Holzgerlingen-Nord. Da die Linksabbiegenden, die aus der Gegenrichtung kamen, Grün hatten, musste die 34-Jährige am Ende der Ausfahrt der B 464 anhalten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker übersah dies vermutlich und prallte in das Heck des Smart. Im Anschluss hatte die Smart-Fahrerin kurz persönlich Kontakt mit dem unbekannten Fahrer und einigte sich mit ihm darauf, zur Seite zu fahren. Stattdessen machte sich der Mann, der einen schwarzen, älteren Kleinwagen lenkte, mit seinem Beifahrer in Richtung Ehningen davon. Der Fahrer dürfte etwa 40 Jahre alt sein und hatte ein eher südländisches Aussehen. Auffällig sei ein fehlender Schneidezahn gewesen. Am Smart entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

