POL-LB: Ludwigsburg-West: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Montag (08.05.2023) kam es zwischen 08:30 Uhr und 13:50 Uhr im Ludwigsburger Westen zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Eine noch unbekannte Person rangierte vermutlich mit einem Fahrzeug in der Carl-Goerdeler-Straße und drückte dabei in der Zufahrt zu einem Privatgrundstück ein Hoftor, eine Steinmauer und ein Stück Zaun ein. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro zu kümmern. Dem Schadensbild nach müsste es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

