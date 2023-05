Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: unbekannter Jeep-Lenker wirft mit Flasche und bremst Fahrzeuge aus

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Sonntag (07.05.2023) gegen 20.20 Uhr im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beobachtet haben. Eine noch unbekannte Person, die vermutlich mit einem Jeep mit französischer Zulassung in Richtung München unterwegs war, soll zunächst einem, auf der linken Spur Vorausfahrenden durch dichtes Auffahren signalisiert haben, dass dieser nach rechts wechseln solle. Als der Vorausfahrende hierauf nicht reagierte, scherte der Jeep-Lenker selbst nach rechts aus und überholte. Hierauf gab ihm der unbekannte Überholte Lichthupe. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, bewarf der Jeep-Lenker den PKW des Unbekannten mit einer gefüllten PET-Flasche. Letztlich befanden sich der Jeep-Lenker, der Unbekannte und eine 34-jährige Nissan-Lenkerin hintereinander auf der mittleren Spur. Plötzlich bremste der Jeep-Lenker auf etwa 30 km/h ab und bremste die beiden Fahrzeuge dahinter aus. Im weiteren Verlauf verließ der Unbekannte im Jeep an der Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen/Messer die Autobahn. Die Polizei bittet insbesondere den unbekannten Vorausfahrenden, der mit einem silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein soll, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, zu melden.

