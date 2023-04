POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Spendenkasse am Osterbrunnen gestohlen (22./24.04.2023)

Stockach (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag in der evangelischen Melanchthonkirche in der Tuttlinger Straße begangen hat. Der Unbekannte beschädigte eine etwa zwei Meter große, an einem Kreuz hängende hölzerne Christusstatue, indem er ...

mehr