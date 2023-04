Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rund 12.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Radolfzeller Straße (25.04.2023)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Radolfzeller Straße passiert ist. Eine 19-jährige Citroen-Fahrerin war auf der Radolfzeller Straße in Richtung Oberdorfstraße unterwegs. An der Einmündung zur Sandäckerstraße bremste eine vor ihr fahrende 64 Jahre alte Frau mit einem Dacia Sandero um nach rechts abzubiegen. Dies erkannte die 19-Jährige zu spät und prallte in das Heck des Dacias, der durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Garten rutschte und dort zwei Bäume beschädigte. Die beiden stark beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

