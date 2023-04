Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (25.04.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Mann hat bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Nahrungsmittelvertriebs in der Herrenlandstraße am Dienstagnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 36-jähriger Arbeiter belud einen an einer Laderampe stehenden Sattelauflieger mittels Gabelstapler. Als der 39 Jahre alte Fahrer des Lasters mit der Zugmaschine von der Rampe wegfuhr, stürzte der 36-Jährige samt Stapler von der Rampe. Dabei verletzte sich der Mann am Bein. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber war nicht erforderlich.

