Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Arbeiter bei Arbeitsunfall verletzt (26.04.2023)

Bräunlingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein Arbeiter in einem Betrieb in der Donaueschinger Straße. Ein 52-Jähriger klemmte sich beim Reinigen einer Maschine eine Hand in eine Walze ein und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Mitarbeiter mussten Teile der Maschine demontieren, um den Eingeklemmten aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Mann kam in eine Klinik.

