POL-SN: Jugendliche zündeln in Parkhaus - Schweriner Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Ein Radfahrer wurde am gestrigen Abend in Schwerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 57-jährige Mann befuhr gegen 20.00 Uhr die Lübecker Straße und stieß in Höhe Platz der Freiheit mit dem Wagen einer 24-jährigen Schwerinerin zusammen, die aus der Dr.-Külz-Straße in die Lübecker Straße einfuhr. Der 57-jährige Schweriner erlitt bei dem Unfall Verletzungen und musste in ein Klinikum gebracht ...

