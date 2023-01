Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots)

Ein Radfahrer wurde am gestrigen Abend in Schwerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Der 57-jährige Mann befuhr gegen 20.00 Uhr die Lübecker Straße und stieß in Höhe Platz der Freiheit mit dem Wagen einer 24-jährigen Schwerinerin zusammen, die aus der Dr.-Külz-Straße in die Lübecker Straße einfuhr. Der 57-jährige Schweriner erlitt bei dem Unfall Verletzungen und musste in ein Klinikum gebracht werden. An seinem Rad entstand Sachschaden. Ersten Erkenntnissen nach hat die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers missachtet.

Es handelt sich bei bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Die Schweriner Polizei nimmt im Rahmen der landesweiten Verkehrsüberwachungskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" im Januar verstärkt die Thematik "Vorfahrt / Vorrang / Rotlicht" in den Fokus.

Dabei ist es allein in Schwerin seit Jahresbeginn zur Feststellung und Ahndung von 171 Verstößen gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell