POL-SN: Polizei Schwerin sucht Zeugen nach Aufbruch eines Transporters

Schwerin (ots) - Die Schweriner Polizei hat in den letzten zwei Tagen zwei Verkehrsteilnehmer unter der Einwirkung berauschender Stoffe aus dem Verkehr gezogen. Der erste Fall ereignete sich am 23.1.: Gegen 17.10 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin in der Ziolkowskistraße auf die unsichere Fahrweise eines Radfahrers aufmerksam. Im Rahmen der ...

