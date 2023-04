POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Unfall fordert rund 7.500 Euro Schaden

Dornhan (ots) - Opfer einer Unfallflucht ist die Besitzerin eines Audi A3 am Dienstag, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, geworden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Neuhäuserstraße den am Straßenrand geparkten weißen Wagen und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall ...

