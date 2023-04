Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholmanöver mit Unfallflucht - Zeugenaufruf (25.04.2023)

Aichhalden (ots)

Am Dienstag ist es gegen 13.150 Uhr auf der Kreisstraße 5531 zwischen Sulgen und Aichhalden nach einem gefährlichen Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 52-jähriger Fahrer einen Mercedes fuhr von Aichhalden kommend in Richtung Sulgen, als ihm auf Höhe des Waldparkplatzes im dortigen Kurvenbereich eine unbekannte Autofahrerin mit einem orangefarbenen VW T-Cross mit FDS-Kennzeichen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Die Unbekannte überholte einen vor ihr fahrenden Lastwagen. Zur Verhinderung einer Frontalkollision wich der Mercedes-Fahrer nach rechts in einen Straßengraben aus. Der Verursacherin setzte ihre Fahrt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern in Richtung Aichhalden unvermindert fort. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Lastwagenfahrer und auch andere Verkehrsteilnehmer hielten ebenfalls nicht an. Die Polizei Schramberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Personen, insbesondere den Lastwagenfahrer, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Verursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

