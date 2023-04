Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Erneut Farbschmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, haben Unbekannte zwei Garagen und ein leerstehendes Gebäude zwischen der Obere(n) Hauptstraße und dem Paul-Schmid-Weg mit schwarzer Farbe besprüht und dabei die Graffiti-Schriftzüge "Kwezre" und "CK" aufgemalt. Bereits in den vergangenen Tagen ist es zu vergleichbaren Farbschmierereien an der Neckarhalle, im Wöhrd-Park sowie an der dortigen Neckarbrücke und an weiteren Örtlichkeiten gekommen (wir berichteten bereits). Auch zu diesem neuerlichen Fall bittet die Polizei Sulz, Tel.: 07454 92746, um sachdienliche Hinweise.

