POL-PDNW: Beim Abbiegen Entgegenkommende übersehen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 13.02.2023 gegen 16:00 Uhr wurden 2 Personen bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fokus die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A650. Eine 63-Jährige Fahrerin eines Dacia Duster befuhr die Mannheimer Straße in ...

mehr