Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Glasscheibe beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 10.02.2023 bis 12.02.2023 wurde in der Carl Korbmann Straße in Bad Dürkheim, die Glasscheibe einer Kellereingangstür durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Ob es sich dabei um eine mutwillige Sachbeschädigung oder um einen misslungenen Einbruchsversuch handelte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell