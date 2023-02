Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Enkeltrick-Betrüger scheitert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.02.2023 wurden gegen 11:00 Uhr eine ältere Dame aus Bad Dürkheim durch sogenannte "Enkeltrick-Betrüger" angerufen. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich am Telefon als angeblicher Polizeibeamter aus und erläuterte der Dame, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Dame sollte nun zur Verhinderung einer Inhaftierung eine Kaution von 60 000 Euro für ihre Tochter bezahlen. Diese reagierten vorbildlich, stellte einige Rückfragen, beendete das Gespräch und verständigte ihre "echte" Tochter und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise zu keinem wirtschaftlichen Schaden. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

