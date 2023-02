Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Drogenfund bei Personenkontrolle

Kirchheim (ots)

Drei Personen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 13.02.2023, um 23.20 Uhr, auf dem Park & Ride Parkplatz an der A6 Gemarkung Kirchheim, fest. Beim Annähern an die Personengruppe nahmen die Beamten Marihuana Geruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden sie bei einem 23-Jährigen aus Eisenberg mehrere in einer Zigarettenschachtel verpackte Cannabisblüten auf. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell