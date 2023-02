Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Wohnunterkunft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 12.02.2023, 20:00 Uhr bis zum 13.02.2023, 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täterschaft ein Fenster einer Wohnung einer Wohnunterkunft in der Europastaße in 67433 Neustadt/W. eingeschlagen. Hiernach wurde aus der Wohnung ein Bargeldbetrag in Höhe von 2300 Euro entwendet. Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

