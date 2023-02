Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrüger unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 08.02.2023 gegen 10:30 Uhr wurde in der Wiesenstraße ein 60-Jähriger aus Neustadt/W. in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte gab dem Neustadter zu verstehen, dass er seine Ausweispapiere im Zug verloren habe und deshalb für die unerlaubte Mitfahrt mit der Bahn eine Strafe in Höhe von 60 Euro bezahlen müsse. Den Betrag würde der Unbekannte auch noch am gleichen Tag wieder bei dem Neustadter begleichen. Der gutgläubige 60-Jährige übergab letztlich dem Mann den Betrag. Auf den Rückerhalt des Betrages wartet dieser jedoch bis zum heutigen Tag noch vergeblich.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang die Bürger darauf hin, dass bei solchen Fällen der Inhalt und der Wahrheitsgehalt der übermittelnde Nachricht unbedingt überprüft und hinterfragt werden sollte. Bei verdächtigen Sachverhalten bitte immer sofort die Polizei kontaktieren!

