Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - berauschter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit verletzten Personen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.02.2023 gegen 16:00 Uhr wurden 2 Personen bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fokus die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A650. Eine 63-Jährige Fahrerin eines Dacia Duster befuhr die Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr der 49-Jährige auf die linke, entgegenkommende Fahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Dacia. Dieser wurde durch den Aufprall nach hinten geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12000 Euro. Bei dem 49-Jährigen, der anschließend noch in einem Krankenhaus in Ludwigshafen randalierte, konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er keinen Alkohol zu sich genommen hatte. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell