Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Langenschiltach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frau lässt sich nicht durch falsche WhatsApp Nachricht überlisten (24.04.2023)

St. Georgen (ots)

Nicht auf die bekannte Masche eines "Whats App Betrugs" hereingefallen ist eine Anwohnerin aus Langenschiltach am Montagvormittag. Eine 59-Jährige erhielt eine Whats App Nachricht eines Betrügers. Der gab sich als ihr Sohn aus und meldete sich unter einer ihr unbekannten Telefonnummer die er, als vermeintlicher Sohn, damit begründete, dass sein Handy kaputt sei. Weiter bat er um eine Sofortüberweisung eines Geldbetrags in Höhe von knapp 2.000 Euro. Die Frau rief geistesgegenwärtig unter dessen bei ihr gespeicherten "alten" Nummer den Sohn an. So kam gleich heraus, dass ihr Sohn weder sein Handy beschädigt noch eine neue Rufnummer hatte und auch nie um eine Geldüberweisung gebeten hatte. Der Betrüger ging leer aus.

Tipps und Tricks, sich vor diesen und ähnlichen Betrügereien zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internet-Seiten unter www.polizei-beratung.

