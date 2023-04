Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand in der Kirche St. Cyriak (24.04.2023)

Furtwangen (ots)

Ein Brand in einer Kirche in der Gartenstraße hat am frühen Montagabend gegen 18.30 Uhr Feuerwehr, Polizei und DRK auf den Plan gerufen. Kirchgänger entdeckten ein Feuer, das Unbekannte an selbstgebastelten Gegenständen und Broschüren für die kommende Erstkommunion legten. Auch einen offenen Holzsarg zündeten die Täter an. Die mit knapp 30 Personen angerückte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, so dass bis auf die angekokelten Objekte kein weiterer Schaden entstand. Trotzdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 07723 92948-0

