POL-STD: Polizei Steinkirchen sucht wichtigen Unfallzeugen, Unbekannter Autofahrer fährt Radfahrer in Buxtehude an und fährt anschließend weg - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht ist es zwischen 23:10 h und 23:30 h in Hammah in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein dortiges Einfamilienhaus gekommen. Ein bisher unbekannter Täter hatte dazu die Fensterscheibe des Wohnzimmers mit einem Stein eingeworfen und gelangt dann anschließend in das Hausinnere. Bei der Durchsuchung der Wohnräume wurde der Täter dann im Schlafzimmer durch die Hausbewohnerin ...

