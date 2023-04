Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Leipferdingen/ Lkr. Tuttlingen) Diebe klauen Kupferrinnen (21.-25.04.2023)

Geisingen-Leipferdingen (ots)

Sämtliche Dachrinnen und Regenfallrohre am Gebäude des Regenüberlaufbeckens auf der Mühltalstraße haben Diebe im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, gestohlen und dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro angerichtet. Die etwa fünf Meter langen Rinnen sind aus Kupfer. Für den Abtransport dürften die Täter einen größeren Wagen oder ein Auto mit Anhänger benutzt haben. Das Regenüberlaufbecken befindet sich direkt an der der viel befahrenen Landesstraße 185 auf Höhe der Abzweigung in Richtung Leipferdingen. Personen, die verdächtige Beobachtung im dortigen Bereich gemacht oder weitere Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Immendingen unter Telefon 07462 9464-0 zu melden.

