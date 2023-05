Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Horrheim: 19-Jähriger von gleichaltrigen Tatverdächtigen beraubt

Ludwigsburg (ots)

Wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 19-jährigen Mann sowie eine gleichaltrige Frau, die am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr in der Backhausgasse in Horrheim einen ebenfalls 19 Jahre alten Mann beraubt haben sollen. Das Opfer soll von den beiden Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Mobiltelefons gezwungen worden sein. Mit dem Raubgut flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einem E-Roller in Richtung Marktplatz. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellte eine Streifenwagenbesatzung die beiden Tatverdächtigen wenige hundert Meter vom Tatort entfernt fest und kontrollierten diese. Hierbei konnte das vermeintlich geraubte Mobiltelefon sowie eine mutmaßliche Kleinmenge Betäubungsmittel beim 19-Jährigen aufgefunden werden. Beide Tatverdächtige wurden daraufhin vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Das mutmaßliche Tatmesser wurde anschließend bei der 19-Jährigen aufgefunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

