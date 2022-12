Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Tankstelle

Mainz-Finthen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Tankstelle kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Finthen. Der oder die unbekannten Täter brachen die Eingangstür der Tankstelle in der Kurmainzstraße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher hatten es auf Tabakwaren, Wechselgeld und einen Tresor in der Tankstelle abgesehen. Nach der Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe der Beute lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren am Tatort gesichert und sucht nun nach Zeugen und Anwohnern, denen in der Zeit vom 21.12.2022, 22:15 Uhr bis 22.12.2022, 05:45 Uhr etwas verdächtiges aufgefallen ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz unter

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell