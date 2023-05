Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter schlägt 66-Jährigen mit Regenschirm

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Mann, der am Mittwoch (10.05.2023) gegen 09.30 Uhr auf einem geteerten Feldweg im Bereich des Wertstoffhofs, parallel der Bahnlinie mit einem Hund unterwegs war. Der Mann kam einem 66 Jahre alten Radfahrer, der in Richtung Affstätt fuhr, entgegen. Dem Radfahrer folgte sein unangeleinter Jagdterrier-Dackelmischling. Der 66-Jährige stieg von seinem Fahrrad und wurde von dem Unbekannten, der ebenfalls von einem nicht angeleinten Hund begleitet wurde, aus bislang unbekanntem Grund gestoßen, als dieser sich auf seiner Höhe befand. Der 66-Jährige ließ hierauf sein Fahrrad fallen und es kam zu einem Streit, im Zuge dessen, der Unbekannte seinem Kontrahenten mit einem schwarzen Regenschirm auf den Kopf schlug. Anschließend ging er davon. Der 66-Jährige, der verletzt wurde, musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Tatverdächtige dürfte zwischen 180 bis 185 cm groß und etwa 65 Jahre alte sein, hat helle, kurze Haare und einen Bart. Außerdem trug er eine Brille. Der Mann war bekleidet mit einer grünen Cargohose, einem graumelierten Oberteil und schwarzen Schuhen. Er hatte einen schwarzen Stockschirm dabei. Der Hund, den er ausführte, ist relativ groß und dunkelbraun. Möglicherweise handelt es sich um einen Deutsch Langhaar. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell