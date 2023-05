Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 23-Jähriger nach Pkw-Aufbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann befindet sich seit Montagnachmittag in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, am Sonntag (07.05.2023) gegen 12.00 Uhr in einen in der Straße "Roßäcker" in Kleinsachsenheim geparkten VW eingebrochen zu sein.

Ein 34-jähriger Zeuge konnte beobachten, dass sich eine männliche Person offensichtlich widerrechtlich auf einem umzäunten Firmengelände aufhielt. Anschließend soll der Mann sich vor das Gebäude begeben, dort die Seitenscheibe eines geparkten VW eingeschlagen und eine Jacke aus dem Fahrzeuginneren gezogen haben. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei sowie einen 40 Jahre alten Kollegen. Beim Eintreffen der Polizei konnten die beiden Zeugen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen bereits unweit des Tatorts festhalten. Dabei soll der 23-Jährige den 40-Jährigen mit einem Tritt leicht verletzt und beide Zeugen beleidigt haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendete der 23-Jährige aus dem Fahrzeuginneren mehrere Gegenstände, darunter auch Bargeld, zwei Jacken sowie einen Rucksack im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Da der Verdacht besteht, dass der junge Mann für neun weitere Pkw-Aufbrüche in den vergangenen Wochen verantwortlich ist, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag (08.05.2023) einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies den 23-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell