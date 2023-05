Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land - Porsche-Fahrerin liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (ots)

Zeit: 09.05.2023, 12:07 Uhr - 12:10 Uhr

Ort: Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land SV: Als eine SUV-Fahrerin, die ihren Porsche in einem Ort der Verbandsgemeinde mit normaler Geschwindigkeit durch die Hauptstraße steuerte, einen Streifenwagen erblickte, der sich ihr aus einer Seitenstraße näherte, beschleunigte sie ihr Fahrzeug stark und versuchte erkennbar, schnellstmöglich außer Sichtweite der Polizeikräfte zu gelangen. Diese nahmen sofort die Verfolgung des Fahrzeugs auf und mussten dabei - um den Kontakt zur Flüchtenden nicht abreißen zu lassen - unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn zwei Pkw überholen, die zwischen dem flüchtenden SUV und dem Funkstreifenwagen fuhren. Noch vor der nächsten Ortschaft gelang es den Polizeibeamten, mit dem Streifenwagen zu dem Porsche aufzuschließen, weil vor diesem ein etwas langsam fahrender Verkehrsteilnehmer fuhr, den die Porsche-Fahrerin aufgrund des unübersichtlichen Straßenverlaufs erst kurz vor der Ortslage überholen konnte. Trotz Blaulicht, Martinshorn und eingeschaltetem Dachsignalgeber "Stopp, Polizei" setzte die Fahrerin ihre Fahrt in rasanter Weise auch in der Ortschaft fort und stoppte erst an ihrer Wohnadresse, so dass sie schließlich nach einer Gesamtfahrstrecke von rund 2,5 km seit dem Erblicken durch die Funkstreifenbesatzung von dieser kontrolliert werden konnte. Auf Verlangen zeigte die Frau zwar einen Führerschein vor, dieser war jedoch ungültig, weil ihr - wie eine Überprüfung ergab - die Fahrerlaubnis durch die Führerscheinstelle rechtskräftig entzogen worden war. Der Führerschein wurde deshalb sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ermittelt wird gegen die Fahrerin auch wegen des Verdachts, durch ihr Fahrverhalten möglicherweise den Tatbestand des § 315d (verbotene Kraftfahrzeugrennen) erfüllt zu haben. |pizw

