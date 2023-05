Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen, einem Schwer- und einer Leichtverletzten

Höheischweiler (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 85-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem PKW die L 474 von Höhfröschen kommend, in Fahrtrichtung der B 10. In Höhe des ehemaligen TÜV kam er in einer dortigen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er streifte zunächst einen entgegenkommenden Transporter und stieß danach mit einem hinter dem Transporter fahrenden PKW frontal zusammen. Hierdurch wurde der Mann schwerverletzt und die 40-jährige Fahrerin des entgegenkommenden PKW leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamt-schaden von ca. 70.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zum Teil voll gesperrt werden. |piwfb

