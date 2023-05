Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft nach Werkzeugdiebstahl

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein polizeibekannter Dieb ist am Freitagabend, 28.04.2023, in einem Baumarkt von einem Ladendetektiv erwischt worden.

Dem Detektiv fiel der vermeintliche Kunde gegen 18:00 Uhr in einen Baumarkt an der Beckhausstraße mit einem deutlich gefüllten Rucksack auf, der zuvor leer gewesen sei. Bei der Ansprache des Mitarbeiters folgte der Mann zunächst in Richtung eines Büros. Kurz vor dem Raum riss er sich los und versuchte, zu fliehen. Dabei lief der Mann gegen ein Regal und stürzte. Mit Hilfe eines Kunden gelang es dem Ladendetektiv, ihn am Boden festzuhalten. Er wehrte sich, bis Streifenbeamte in dem Baumarkt eintrafen.

In dem Rucksack des 35-jährigen Ladendiebs befand sich Beute im Wert von 175 Euro - unter anderem ein Akkuschrauber und eine Schlagbohrmaschine. Nach seiner Festnahme und weiteren Ermittlungen ordnete ein Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld wegen des räuberischen Ladendiebstahls Untersuchungshaft gegen den 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz an.

