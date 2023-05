Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo mit Hund schlägt Spaziergänger mit Hund nieder - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Am Freitag, 28.04.2023, schlugen zwei Unbekannte, die mit einem belgischen Schäferhund unterwegs waren, einen anderen Hundehalter nieder und flüchteten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Ein 55-jähriger Bielefelder ging gegen 08:50 Uhr mit seinem Hund durch das Waldstück, dass von der Straße Am Pfarrholz abgeht, spazieren und überquerte die dortige Brücke. Kurz vor Erreichen des Spiel-und Fußballplatzes kamen ihm zwei Männer mit einem nicht angeleinten belgischen Schäferhund entgegen.

Unvermittelt soll einer der Männer den Bielefelder festgehalten und der Begleiter ihn ohne Grund mehrfach mit der Faust geschlagen haben. Sie stießen den 55-Jährigen zu Boden und einer der Täter trat ihm mehrfach in den Bauch. Anschließend ließ das Duo von dem Bielefelder ab und entfernte sich in Richtung Steinbachstraße. Rettungskräfte verarzteten den Leichtverletzten an seiner Wohnanschrift.

Ein Schläger soll 30 Jahre alt, ungefähr 190 cm groß und von osteuropäischem Aussehen sein. Er trug dunkle Haare, einen dunkelgrauen Anorak mit Kapuze und eine dunkle Jeans. Der Zweite soll circa 35 Jahre alt, ungefähr 174 cm groß und von osteuropäischem Aussehen sein. Er trug einen dunkelgrauen Anorak mit Kapuze, dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Ihr belgischer Schäferhund befand sich nicht an der Leine.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell