Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Bushaltestelle beschädigt/Zeugen gesucht

Michelstadt (ots)

Eine Bushaltestelle in Höhe der Odenwaldhalle in der Erbacher Straße, geriet in der Nacht zum Dienstag (04.04.), gegen 0.25 Uhr, in das Visier von mehreren Vandalen. Ein Zeuge vernahm Lärm und verständigte daraufhin die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, wurde ein Glaselement der Haltestelle mit einem Rohr beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zur Personenbeschreibung der Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie dunkle Kleidung trugen. Einer der Unbekannten trug zudem eine dunkle Kopfbedeckung.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell