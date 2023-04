Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Straßenverkehr gefährdet/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Montag (03.04.), gegen 18.30 Uhr, kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs zwischen dem Jägersburger Wald und Bensheim. Ein Autofahrer befuhr die Landesstraße 3345 mit einem dunkelblauen Volvo in Richtung Bensheim. Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte beobachtet werden, wie der Autofahrer Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen.

Die Polizei Bensheim bittet Personen, die durch die Fahrt des Autofahrers gefährdet wurden oder Beobachtungen hinsichtlich seiner Fahrweise machen können, sich unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell