Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Personenkontrolle in der Bahn endet im Justizvollzug

Saalfeld, Probstzella (ots)

Am heutigen Vormittag bestreifte die Bundespolizei eine regionale Zugverbindung zwischen Saalfeld und Probstzella. Dabei erweckte ein 42-jähriger Mann das Interesse der Beamten. Dieser verhielt sich sichtlich unruhig beim Erblicken der Streife, wohl wissend, dass im Rahmen einer Kontrolle eine aktuelle Ausschreibung im polizeilichen Datenbestand zu Tage kommen würde.

So geschah es dann auch. Dabei wurden die Bundespolizisten auf einen Haftbefehl der Bayrischen Justiz aufmerksam. Dieser wurde erlassen, da der Deutsche wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden ist. In einem justiziellen Verfahren wurde gegen den polizeilich bekannten Mann eine Erzwingungshaft erlassen. Diese trat er nicht an. Ebenso war er nicht gewillt, die ebenfalls mögliche Geldstrafe zu entrichten.

So blieb den Bundespolizisten nach Abschluss der Maßnahmen nicht anderes übrig, als den Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Hohenleuben einzuliefern.

