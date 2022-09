Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Von der Reeperbahn in die Haftanstalt-

Am 23.09.2022 gegen 18.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.37) am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn fest.

Zuvor konnte der Gesuchte gegenüber DB-Kontrolleuren in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 3 keinen Fahrschein vorweisen. Da sich der Fahrgast auch nicht ausweisen wollte, wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert.

"Die anschließende Überprüfung der Personalien durch die Polizeibeamten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen wegen Diebstahlsdelikten zu verbüßen. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht"."

Der 37-Jährige wurde zum Bundespolizeirevier verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte zur Verbüßung der Freiheitsstrafe einer Haftanstalt zugeführt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Leistungserschleichung (Fahren in öffentl. Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) eingeleitet.

