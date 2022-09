Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Sturz am Hamburger Hauptbahnhof wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 21.09.2022 gegen 09.20 Uhr stürzte ein Mann (m. 58) am Hamburger Hauptbahnhof beim Queren der Kirchenallee. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei sowie Passanten eilten dem Verunfallten, der über starke Schmerzen in den Beinen klagte, zur Hilfe.

"Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte wurde wegen Diebstahlsdelikten gesucht und hatte eine geforderte Geldstrafe von über 1500 Euro bislang nicht gezahlt. Da der Gesuchte nicht in der Lage war die Geldstrafe zu zahlen, muss er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 149 Tagen verbüßen."

Unter bundespolizeilicher Begleitung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Ein Arzt konnte nach eingehender Untersuchung keine Verletzungen feststellen, die einen stationären Aufenthalt erforderlich gemacht hätten.

Der Gesuchte wurde anschließend von Bundespolizisten zum Polizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Der 58-Jährige wird zur Verbüßung der Freiheitsstrafe einer Haftanstalt zugeführt.

RC

