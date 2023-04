Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Bielefeld

Bielefeld (ots)

DT / Bielefeld - Am Samstag, 29.04.2023, gegen 23:20 Uhr, mündete eine verbale Streitigkeit zwischen drei Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 26-jähriger Bielefelder durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Geschädigte gegen ca. 23:20 Uhr in Begleitung eines weiteren Zeugen eine Straßenbahn an der Stadtbahnhaltestelle Seidenstickerstraße in Bielefeld-Baumheide. Im Bereich eines angrenzenden Fußwegs kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei gerieten die beiden Männer mit einem E-Scooter-Fahrer zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kam es zum Einsatz eines Messers, bei der der 26-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde.

Eintreffende Polizeikräfte fanden den stark blutenden 26-jährigen Bielefelder auf dem Boden liegend vor einem Mehrfamilienhaus im Schlehenweg vor. Der Mann war schwer verletzt und wies mehrere Stichverletzungen auf. Die Verletzungen wurden durch den eingesetzten Notarzt als lebensbedrohlich eingestuft. Der Bielefelder wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der an der Auseinandersetzung beteiligte E-Scooter-Fahrer ist flüchtig.

Zur Klärung des Tathergangs wurde die Mordkommission "Schlehe" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar eingerichtet.

Die näheren Umstände der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Bielefelder Mordkommission sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0521/545-0 entgegen.

