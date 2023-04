Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schleusung aufgedeckt

BAB 4, Görlitz (ots)

Am Montag, den 24. April 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ein kurz vor der Anschlussstelle Görlitz stehenden polnischen Pkw Audi. Am Kofferraum des Fahrzeuges standen fünf Männer. Eine der Personen wies sich mit ihrem gültigen ukrainischen Reisepass aus. Der 44-jährige Ukrainer gab an, dass er der Fahrer des Audis sei. Die anderen waren nicht im Besitz von gültigen Ausweisdokumenten. Der Ukrainer wurde wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländer vorläufig festgenommen. Die vier Geschleusten wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Nach ersten Erkenntnissen, handelt es sich bei den Geschleusten um zwei Syrer und zwei Ägypter. Der Fahrer sollte die Vier über die Grenze bringen und kurz danach in Deutschland absetzen. Gegen den Ukrainer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde er, einhergehend mit einer vierjährigen Wiedereinreisesperre, nach Polen zurückgeschoben. Die vier Geschleusten äußerten Schutzersuchen und werden im Laufe des Tages an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

