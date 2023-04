Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Keine Fahrerlaubnis, dafür Drogen im Blut

Görlitz (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Bundespolizisten an der Görlitzer Stadtbrücke auf einen polnischen Pkw bzw. auf die Fahrweise des Kraftfahrers aufmerksam. Dieser manövrierte seinen VW in Schlangenlinie durch die City, bis er endlich in der Bahnhofstraße gestoppt und kontrolliert werden konnte. Während der Kontrolle erklärte der 29-Jährige, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Polnische Behörden bestätigten später, dass dem polnischen Bürger bis Februar 2024 das Autofahren gerichtlich verboten wurde. Der Grund für die unsichere Fahrweise war anschließend auch relativ schnell gefunden. Wie ein Drogenschnelltest verriet, hatte der Mann Amphetamine konsumiert, bevor er sich hinter das Lenkrad gesetzt hatte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel übernahm inzwischen das Polizeirevier Görlitz.

