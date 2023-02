Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Nach Fahrradsturz verstorben

Ötigheim (ots)

Nach einem Fahrradsturz auf der Rastatter Straße, verstarb am Montagmittag der Velo-Fahrer in einer Klinik. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 61-Jährige gegen 13:45 Uhr in der Folge eines medizinischen Notfalles während der Fahrt ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Zeugen alarmierten daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrradfahrer später im Klinikum.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell