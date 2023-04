Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe gezahlt

Bad Muskau (ots)

Am Dienstag, den 11. April 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in Bad Muskau einen 42-Jährigen Mann. Die Überprüfung ergab, dass der Rumäne durch die Staatsanwaltschaft Würzburg wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Demnach wurde er im Juni 2022 rechtskräftig verurteilt. Mit der Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2.481,00 Euro vor Ort bei der Bundespolizei, konnte der Rumäne die Freiheitsstrafe von 60 Tagen jedoch abwenden und seine Reise anschließend fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell